Elsa PALLAS

Après un parcours universitaire, je me suis orientée vers des études d'Assistante Sociale. Aujourd'hui diplômée depuis début juillet, je suis à la recherche d'un emploi. J'ai effectué un stage à la Veille Sociale de Toulouse. Cette expérience m'a permis de développer des compétences d'adaptation, le travail social en urgence étant une spécificité de mes missions au sein de cette structure. Forte de cette expérience, j'ai acquis une maîtrise d'un réseau large de partenaires sociaux. Lors de mon second stage de professionnalisation au sein d'un Hôpital, je suis intervenue dans plusieurs services : les urgences, la médecine et la maternité. De part la multiplicité de mes interventions, j'ai pu développer des compétences en terme d'ouverture de droits, de soutien à la parentalité, d'écoute et d'adaptabilité.

Aujourd'hui, au regard des mes expériences, je souhaiterai pouvoir m'investir au sein d'une structure afin de pouvoir exercer mon métier.