Elsa PAYET

Deux passions animent ma vie professionnelle : l'immobilier, et la photographie !



Concernant l'immobilier, suite à l'obtention d'un M1 Droit Privé et d'un M2 Ingénierie Immobilière, j'ai exercé plusieurs métiers : marchand de biens, chef de projets en développement immobilier et agent immobilier à mon compte, avant de rejoindre le groupe DUVAL en tant que responsable de projets.



Au sujet de la photographie, j'ai appris en autodidacte au gré de mes expériences, et j'ai créé mon auto entreprise en 2011. Depuis, je propose mes services pour toutes séances photo et tous reportages photo sur Strasbourg et environs (www.elsapayet.fr).



Mes compétences :

Photographie

Microsoft Office

Gestion de projet

Recherche foncière

Droit immobilier

Développement immobilier

Droit de l'urbanisme

Droit des contrats

Droit de la construction