Elsa PETIT

Ingénieure agronome de formation, je me suis spécialisée dans la gestion durable des territoires ruraux. Mes expériences professionnelles m'ont permis d'exploiter les connaissances techniques et compétences relationnelles acquises lors de ma formation, dans des domaines tels que l'aménagement du territoire et le développement local.

Mon projet professionnel est le suivant : intégrer une structure publique ou privée, œuvrant pour un développement équilibré des territoires en mutualisant les connaissances et compétences des différents acteurs qui les animent.