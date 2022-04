Elsa PICHARD

Au cours de mes expériences professionnelles, j'ai pu acquérir les compétences suivantes :

Élaboration et suivi de tableaux de bord

Traitement des différentes tâches du bilan

Saisie de factures fournisseurs et clients (logiciel Ciel comptabilité, CEGID, sage, OpenERP).

États de rapprochements bancaires (Ciel, CEGID).

Saisie de notes de frais.

Saisie des mouvements bancaires.

Élaboration et édition de factures (Ciel, CEGID, Open ERP).

Création d'outils de suivi et d'analyse (Excel et FileMaker Pro)

Maîtrise d'outils informatiques (Word, Excel, Filemaker pro, power point, Access, Publisher)

Elaboration de la déclaration de TVA et de la TVS..

Enregistrement n et envoie de virements (logiciel de la banque).

Classement de documents.

Réception et transferts d'appels téléphoniques, prise et transmission de messages.

Accueil physique, information et orientation de clientèle ou fournisseurs.

Prise de rendez-vous.

Réalisation de travaux de reprographie (scanner, imprimante, photocopieuse).

Suivis de stock.

Préparation, réception et vérification des commandes.

Anglais lu et capacités d'échange verbal.