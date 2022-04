Elsa PLANCHON

Mes expériences, dans différents domaines (déficience, autisme, handicap psychique, protection de l’enfance, vieillissement), dans des structures variées (IME, SAVS, MECS, EHPAD), m’ont permis d’acquérir des capacités d’adaptation, d’ouverture et de développer une approche intégrative (Clinique analytique, outils Systémiques et TCC).



Au cours de ces différentes expériences, j’ai entre autres mené des suivis individuels et des entretiens familiaux, m’appuyant sur mes qualités d’écoute, d’observation et d’analyse, animé des groupes thérapeutiques, et réalisé des bilans psychologiques.



J’ai apporté un étayage clinique, acquise au cours de ma formation en psychologie clinique et psychopathologie, dans le cadre de réunions d’équipes et de projets. J’ai développé un travail de réseau avec les partenaires du secteur, participé à des groupes de travail autour de la famille et de la parentalité notamment, et à l’élaboration de protocoles qualités.



Mes études, la pratique clinique m'ont apporté et m'apportent un enrichissement personnel, une maturité, de l'humanité et répondent à mon intérêt pour le psychisme.



Ainsi, je souhaite rencontrer, échanger avec toutes personnes intéressées de près ou de loin par la psychologie!



Mes compétences :

Autisme

Comportementalisme

Conseil

Curiosité

dynamique

Ecoute

Empathie

Enfance famille

Entretiens cliniques

MAKATON

Médiation

méditation

PECS

Photolangage

Psychanalyse

Relation d'aide

Relaxation

Snoezelen

Systémie

Travail d'équipe