Elsa RIBES

Passionnée par le recherche et ayant la volonté forte de travailler dans ce domaine, j'ai choisi d'obtenir une double compétence en chimie et en biologie pour répondre aux besoins des laboratoires. C'est pourquoi j'effectue une formation professionnelle de Technicien Physicien Chimiste à l'AFPA de Champs-sur-Marne (77). Je suis actuellement à la recherche d'un stage non rémunéré en chimie analytique du 29 avril au 21 juin.



Compétences en chimie: HPLC, HPIC, GC, ICP, SAA, Colorimétrie, Dosage manuels et automatisés



Compétences en biologie: génétique, biologie moléculaire, biochimie, biologie des interactions, santé végétale