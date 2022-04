Comédienne voix

langue maternelle allemande

bilingue français

www.elsa-rigmor-thiemann.com



COMPETENCES : doublage, voice over, publicité TV et radio, audioguides, livres audio, e-learning, voix d'enfant, téléphonie ...



REFERENCES : Euronews, Terra Nova, France3, Arte, My Zen TV, Le Panthéon, Cinémathèque française, Musée du Quai Branly, Art Center Berlin, Musées de Sainte Sophie, Mevlana et Göreme, Folimage, Slim Criquet, KD-group, Editions Ellipses, Tic-Tac, Joop Thrill, Sofitel, Peugeot-Citroën, Renault, Haier, BNP, Valéo, Spie, Somfy, Sanofi Pasteur, Handicap International, Happy Car, Pink Lady, Only Lyon, CNED ...