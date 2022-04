Elsa SEGUIN

Engagée depuis 1997, j’ai acquis une expérience de seize années au poste de secrétaire de rédaction, et à ce titre, j’apportais une contribution quotidienne à la bonne qualité éditoriale des pages programmes du titre Télé Poche. Dans le cadre de mes fonctions, j’étais chargée de la vérification des informations, de la relecture et de l’enrichissement des textes, en accord avec la charte graphique, ainsi que de la rédaction de légendes, du choix et de l’implantation des iconographies sur Photoshop.



Mes compétences :

In Design CS3 (2012)

X Press.

Photoshop.

X Press (Ecole multimédia, 1999).

Editing (CFPJ, 2003),

Photoshop (Ecole multimédia, 2000)

Droit de la presse (ESJ, 2003)