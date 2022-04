Elsa SIDAWY

Journaliste web et gestion du site Innov in the City, dédié à l'innovation urbaine :Array



Ce nouveau site d’informations se propose de veiller, de décrypter et d’analyser ces innombrables inventions technologiques ou de services qui ne manqueront pas de fleurir sur le bitume des municipalités du monde entier.



Véritable laboratoire d’idées et outil collaboratif, Innov’in the City offre aux collectivités et aux acheteurs publics du monde entier la possibilité de connaître et de partager leurs expériences sur les innovations urbaines dans tous les domaines de la ville – urbanisme, culture, environnement, tourisme, social, éducation, déplacement. D’un prototype d’abribus nouvelle génération développé pour la ville de Florence au recyclage des parcmètres en parking à vélos à New-York, en faisant un détour à Berlin qui troque ses anciennes cabines téléphoniques contre de véritables bornes multimédia, Innov’in the City guette toutes les idées nouvelles susceptibles de renouveler les usages dans la cité.



InnovCity.com est soutenu par la mairie de Paris, la région Ile-de-France, l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris et la RATP. Cleantech Republic, société éditrice d’un site de référence sur les technologies vertes, assure quant à elle la gestion technique de ce nouveau site ainsi que la production des contenus en français et en anglais.



Inscription libre et vivement encouragée à la newsletter hebdo !

Rejoignez-nous sur Twitter : http://twitter.com/innovintheCity



Mes compétences :

Éditorial web

Référencement

Video

Photo

Community management

Rédactrice

Web

Internet

Environnement

Communication

Journaliste

Écologie

Nature