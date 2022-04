Elsa SURIEUX

Diplômée de l’école de communication visuelle à l’ESAT en 2013, depuis 3 ans, je conçois et crée des identités visuelles, des campagnes d'information, des affiches pour les institutions, les associations et les entreprises.



Tout au long de mes études, j’ai travaillé en tant que stagiaire aussi bien dans le monde du design et packaging (TBWA Being), que dans le corporate au encore la publicité (TBWA Corporate et JWT Paris).

Autoentrepreneuse, je réalise des identités visuelles, chartes graphiques et maquettes de site web pour de jeunes entreprises innovantes telles que Datwendo et Ambient-IT ou encore Jingwei Agency.

Je suis aussi partenaire occasionnelle de La Belle Agence.



Mes compétences :

HTML 5

Wordpress

Direction artistique

Design graphique

Graphisme web

CSS 3

Graphisme print

Communication visuelle

Adobe Dreamweaver

Adobe After Effects

Adobe Illustrator

Adobe InDesign

Adobe Photoshop

Adobe