Je m'appelle Ersilia, je suis Coach en développement personnel. Mon entreprise c'est lifecoachet et j'accompagne les personnes dans la découverte de ce dont ils ont besoins dans la vie et les booste dans la prise de décisions et le dépassement de soi



Mes compétences :

Bac +2 Business & Marketing

Base de NLP

Coaching Module 1&2

Coaching De L'Etre