Elsa TAYAC

Mon parcours académique et mes différentes expériences professionnelles m'ont amenée à développer des compétences en termes de développement produit, conduite et suivi de projet, sourcing, négociation commerciale, études du comportement du consommateur, marketing, avec une affinité particulière pour les produits BIO et les produits gourmet.



Certaines de ces expériences m'ont conduite à travailler dans un contexte international (anglophone et hispanophone).



Considérant la veille comme essentielle dans nos métiers, je reste intéressée par tout contact me permettant de connaître les dernières tendances en matière d'innovation alimentaire.



Mes compétences :

Développement produit

Veille stratégique