Elsa TOBIANA-DEJEAN

Après avoir passé 10 ans dans le domaine de l'intérim dont 6 ans en tant que Responsable d'agence, j’ai intégré depuis mi-décembre 2007 la Direction d'exploitation d'une entreprise adaptée à Rueil.

Ma mission est double, l'insertion et l'aide à l'épanouissement de personnes en situation de handicap dans un travail pérenne, le pilotage et le développement de la rentabilité d'une entreprise pas comme les autres.

La loi handicap oblige les entreprises de plus de 20 salariés à avoir un effectif constitué de 6% de salarié(e)s en situation de handicap. Dans leur grande majorité, elles ne remplissent pas leurs obligations et font appels aux entreprises adaptées comme l'AP'AIPS pour optimiser leur contribution. L'AP'AIPS est constitué d'environ 140 personnes, l'entreprise a développé un réel savoir-faire dans les prestations de service internalisées et externalisées comme l'entretien des espaces verts et plantes d'intérieur, le routage, mise sous pli automatisée et manuelle, affranchissement et dépôt des plis à la Poste (avec la solution courrier industriel permettant de faire de réelles économie sur le poste de coût affranchissement), les prestations sur site client de secrétariat, numérisation, préparation de documents au scan, classement de documents et archivage, saisie, secrétariat, standard-accueil, gestion du courrier, manutention, factotum, les prestations sur-mesure (participation aux campagnes d'encaissement de chèques, gestion de dossiers de crédit, etc...). L'AP'AIPS est de plus pionnière dans le développement du modèle de co-traitance permettant à ses clients de conserver un prestataire de rang 1 et d'intégrer en rang 2 une entreprise adaptée. Ce système permet de faire travailler des personnes en situation de handicap et d'obtenir des unités bénéficiaires tout en gardant comme pilote des prestations confiées son prestataire de référence.



Mes compétences :

Commercial

généraliste RH

Manager

Négociation

Pilotage

Recrutement

Ressources humaines

Développement commercial

Humour

Management

Vente

