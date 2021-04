Elsa VERMEEREN

Actuellement, ingenieure cheffe de projets immobiliers, j'ai le plaisir de travailler avec l'ensemble des équipes du CHU Amiens Picardie : équipes de soins mais également equipes techniques et logistiques. Mes missions se composent de differents volets : programmation des operations de travaux, AMO sur certaines operations internes, gestion et suivi du schema directeur immobilier, coordination du planning des operations , suivi des indicateurs de performance du secteur travaux/maintenance mais aussi communication relative aux projets. Auparavant j'ai occupé un poste

de responsable administrative des travaux (suivi financier, AMO, gestion des marches publics relatifs aux travaux....) au CHU. Juste après mon diplome j'ai decouvert l'hopital par le prisme de qualite gestion des risques et j'ai également été chargée de projets developpement durable et gestion des archives administratives. Ma formation initiale est un bac +5 en management en santé (organisation, finances, communication...etc) à ILIS (institut Lillois d'ingenierie en Santé). J'ai suivi plusieurs formation : formation diplomante en programmation architecturale, "responsable des travaux à l'hôpital" une autre en tant que "responsable du développement durable dans une entreprise de plus de 500 salariés", plusieurs relatives à la réalisation d'audit.



Compétences clés:



- programmation architecturale hospitaliere

- gestion de planning,de projet, communication...etc

- développement d'outils et suivi d'indicateurs de performance

- management en santé

- Mise en place de demarche qualite

- specialiste en circuit patient et gestion des risques

- développement durable en établissement de santé

- Gestion des archives médicales et administratives à l'hopital



Caractéristiques personnelles:

- dynamique

- efficace

- consciencieuse

- Reporting adapté et régulier

- intégration rapide de nouveaux objectifs et problématiques