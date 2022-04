Elsa VIERGE

Graphiste indépendante, sous le statut d’auto entrepreneur, à Montpellier, je me suis forgée une expérience auprès de l’agence en communication LeDouze pendant 7 ans, en tant que Directrice Artistique.

J’y ai appris la gestion de projets depuis la prise de « brief », les recommandations au client, jusqu’à la livraison final du projet.

J’ai pu y développer mon expérience graphique auprès de clients comme Jack Daniel’s, Senoble, Havas Media, Fox, Paramount, Tf1...



Pour de plus amples informations, je vous invite à visiter mon site :Array



Mes compétences :

Photoshop

Flash

Indesign

cinema 4D

Illustrator