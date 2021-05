Elsa VUILLAUME

Diplômée en Design Graphique (ECV PARIS)

15 ans d'expérience en agences de communication mais également en free-lance.

(événementiel, identité visuelle, édition, signalétique).

Je maitrise les différentes étapes de la chaine graphique de la prise de brief jusqu'au BAT.

J'ai pu développer et approfondir au cours de mes précédents emplois les qualités

et aptitudes telles que la créativité, cohérence graphique,

travail d'équipe/autonomie ainsi que la maitrise des outils techniques, logiciels adobe.



Mon travail en agences, en free-lance ou directement chez lannonceur ma permis dêtre en relation directe avec les clients, les chefs de projets ou commerciaux, dappréhender leurs contraintes spécifiques

respectives en tenant compte des délais impartis.

Je développe parallèlement mes compétences en webdesign, et conception de-mailing. (Notions dhtml, css, brackets, dreamweaver)



Mes compétences :

Chaine graphique, création, exe. Outils Trilogie C