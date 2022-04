Elsa WOLFF

Parfaitement bilingue en anglais avec 10 ans d'expérience à Londres, je suis de retour permanent en Franche-Comté et prête à rejoindre votre entreprise dès aujourd'hui.

Mon sens du contact et du service, ma capacité d'adaptation et mes connaissances en gestion administrative et communication d'entreprise sont autant d'atouts que je mettrai à votre disposition.

Vous souhaitez en savoir plus? N'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Email

Newsletter

Emailing

Rigueur

Adaptabilité

Immobilier

Autonomie

Comptabilité

Sens du contact

Sens de l'initiative

Rédaction web

Communication externe

Communication

Communication interne

Service client

Intranet

Relationnel

Réactivité

Rédaction

Suivi commercial et administratif

Accueil physique et téléphonique

Accueil des clients

Conseil

Stratégie de communication