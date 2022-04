Certains mots qui me décrivent sont l’abilitié de m'adapter et d’être utile à plupart de situations, grâce à mon éducation et mes expériences. J'ai habité et voyagé à plusieurs états en les Etats-unis, inclusif de New York, New Jersey, et Californie. J'ai travaillé et étudié en Corée-Sud et France aussi. Ces dernières années, j’ai souvent voyagé entre San Francisco et Los Angeles pour l’école, et j’ai récemment reçu mes diplômes à l’Université de California Santa Cruz en science politique et Economie Globale avec une spécialisation Française. En grandissant, étais engagée dans plusieurs activités, des compétitions sportive, d’art et de musique, ou à l’église. Étant entourée de nombreuse differentes personnes et situations diverses, j'ai pu avoir differents avis et opinions, et apprendre comment d’être réactive dans des situations stressante ou imprévu. Ces activités m’ont enseigné est d’être proactive et d’avoir differentes perspectives. Pendant mes voyage international et aux etats unis, j’ai développé mes compétences professionnels et scolaire. Par exemple comme les présentations pour le travail et l’école ou comment communiquer avec des personnes de diffierentes cultures. J’ai appris aussi comment de me présenter et persister.



Tous mes expériences scolaires et du travail m'ont enseignée les compétences cruciales d'avoir le succès n'importe quel profession, et j'ai hâte de commencer ma carrière professionnel. A présent je cherche un stage de fin d’études en France, de préférence dans une entreprise international de sorte que je pourrais peux être continuer à travailler avec cet entreprise dans l’avenir. En plus car mon intérêt pour les relations internationales. Après quelques années je voudrais rentrer aux Etats-unis, et plus loins dans l’avenir, peut être déménager en Corée si mon travaille me demande.





Mes compétences :

Microsoft Office