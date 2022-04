Elsie CARON

Admirative des métiers de la communication,dynamique,à l'aise dans les relations humaines ainsi que dans la prise de parole en public et affectionnant la mobilité professionnelle j'ai délibérément choisi de m'orienter vers les métiers "qui bougent" où la diversité des lieux, des objectifs à atteindre et des personnes à rencontrer donneront à ma réalisation professionnelle un relief particulièrement attrayant.



Je recherche donc un stage tout d'abord en imprimerie du 04/11 au 05/11 inclus afin d'observer les méthodes d'impression.



Puis un stage "Négociation et relation client" du 03/02/2014 au 20/02/2014.



Enfin un stage "Projet communication" du 19/05/2014 au 27/06/2014.



Si cela vous intéresse contactez moi via ce site.



Merci



Mes compétences :

Langue anglaise

Informatique

Communication