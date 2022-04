Elsie Muriel DILOU KANDA

Conseiller et assister la Direction dans la définition de la politique HSE, déployer les actions et coordonner les équipes. Veuillez à la qualité des produits et services et à la sécurité de l'environnement de travail.

Rigoureuse, diplomate, et à l'écoute - échanger avec moi vous permettra de mieux cerner mon profil.



Mes compétences :

Évaluation des risques professionnels

Mise en place et suivi des registres securités

Management des équipes

Méthodologie de résolution de problème

Gestion de projets

Connaissance des referentiels de management: OHSAS

Animation