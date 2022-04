ELSIMCO - Fournisseur de compétences

Depuis plus de 5 ans nous accompagnons nos clients et nos consultants dans la réalisation de leurs projets à court, moyen et long terme.

Notre vocation est de vous accompagner dans vos projets en vous apportant notre savoir-faire et notre dynamisme. Elsimco est le fruit de plus de 10 ans d’expérience dans la participation au développement de nombreux projets. Nous avons saisi l’importance de l’entreprise cliente : gérer ses contraintes et anticiper ses besoins.

Vous l’aurez compris, notre désir est de relever avec vous des challenges qui sauront nous donner les moyens de notre réussite.

La qualité de réalisation de nos prestations, notre offre sur mesure, notre réactivité et notre souplesse seront nos principaux atouts pour vous servir.



Rencontrons nous et avançons, ensemble.



NOS SERVICES



Recrutement

Après avoir défini ensemble le profil recherché et pris la mesure du poste a pourvoir nous recherchons le candidat(e) qui sera intégré par votre service RH en collaboration avec votre responsable d'affaire Elsimco.



Prestations sur site​

Votre besoin en ressource est conjoncturel, lié a une surcharge d'activité ou spécifique : nous nous chargerons de la réalisation des travaux sur votre site, chez vos fournisseurs ou au sein de nos propres locaux.



Conseil et Formation​

Nous pouvons vous accompagner dans vos actions stratégiques liées aux métiers du recrutement. Notre centre de formation agréé vous permettra de bénéficier d’une prise en charge par votre organisme collecteur.





