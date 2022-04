Elsy KADDOUM

Mes travaux de recherche menés au sein de l’équipe Systèmes Multi-Agents Coopératifs (SMAC) de l’Institut de Recherche en Informatique de Toulouse (IRIT), portent sur la résolution de problèmes complexes d’optimisation sous contraintes par une approche originale et innovante basée sur la théorie des systèmes multi-agents auto-adaptatifs.



Les systèmes multi-agents adaptatifs ont montré leur adéquation pour répondre efficacement aux challenges scientifiques et industriels posés par ces problèmes (tel un espace de recherche gigantesque ou la dynamique de l’environnement). Afin de faciliter le développement de ces systèmes, j’ai conçu un modèle d’agent dédié. Ce modèle a permis la conception et le développement de plusieurs systèmes permettant de résoudre divers problèmes tel que la planification de mission pour une constellation de satellites, la gestion dynamique de production appliquée à l'usinage de pièces sur une chaîne, et la conception de produits complexes appliquée à la conception préliminaire avion. Ces applications ont montré l’intérêt du modèle proposé associé à la qualité des résultats et la performance de la résolution.



Mes compétences :

Artificial Intelligence

Intelligence artificielle