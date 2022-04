Elton NZAOU

Doctorant ( Colonel à la Retraite) ELTON PAUL NZAOU

Expert en Maintien de la paix, j'ai successivement pris part à la création de l'EM de la CEEAC et de la FAA (UA)

j'ai été successivement Chef d'Etat Major de l'Armée et Directeur de Cabinet du Ministre de la Défense dans mon Pays (Congo) , Chef des opérations à FAA de l'UA puis conseiller militaire du Commandant de la FAA (UA)

J'ai pris part à la mission de l'OUA au Tchad, à l'opÉration Turquoise puis MINUAR ii de l'ONU

J'ai été à plusieurs reprises décoré par mon pays , par la France, par l'ONU, par lOUA et l'UA

Actuellement , je suis Doctorant à Yaoundé ll, je suis titulaire d'un Master I et II à l'Université d'Addis et d'un DESS en Management .



Mes compétences :

Expert en Maintiien de la paix et prevention des c