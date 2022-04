Eluceo LE SALON DES CE

Les deux prochaines éditions d'Eluceo Paris se dérouleront dans un Stade de France entièrement privatisé pour l'occasion:

Édition du premier semestre : Les 9 et 10 mars 2016

Édition du second semestre : Les 28 et 29 septembre 2016



300 exposants présents sur un événement unique organisé pour les Comités d'Entreprise dans un Stade de France entièrement privatisé - 4800 élus de Comités d'Entreprise attendus !

Toutes les informations sur le salon des Comités d'Entreprise : http://www.eluceo.fr



En 2015, les comités d'Entreprise ont fêté leurs 70e anniversaire ! Pour l'occasion, nous avons invité 500 élus de CE au Puy du Fou pour un séjour en forfait All inclusive du 2 au 4 juin pour un événement exceptionnel :

- 50 exposants

- Des Conférences

- Visite des coulisses du Puy du Fou

- Spectacles

- Soirée de gala



Fort de ce succès et à la demande de nos exposants et des Élus de CE, nous renouvelons cette opération du 7 au 9 juin 2016 - au Puy du Fou : LES RENCONTRES DES CE

informations sur http://lesrencontresdesce.com



Notre positionnement...notre engagement !



AMELIORER LE CONTEXTE DE LA RENCONTRE ENTRE LES ELUS ET LEURS FOURNISSEURS POUR PLACER LES DEUX PARTIES DANS DES CONDITIONS OPTIMALES D’ECHANGE



- En choisissant un site à forte attractivité, mythique et atypique

- En scénarisant l’événement pour créer une dynamique unique

- En dépassant la simple prise de contact pour permettre une vraie rencontre productive



ACCOMPAGNER EFFICACEMENT LES EXPOSANTS ET LES GUIDER POUR OPTIMISER LEUR PARTICIPATION



- En intervenant en « équipe pluridisciplinaire » pour proposer un accompagnement personnalisé et maximiser la rentabilité de l’investissement (définition de la stratégie et des objectifs, mise en place du plan de communication papier et/ou web, accompagnement logistique, optimisation du suivi de la participation…)

- En proposant aux exposants des offres clés en main intégrant de nombreux outils de communication



CHARGER NOTRE DEMARCHE DE SENS ET DE VALEURS



- En appuyant notre réflexion stratégique sur le « cerveau collectif » des exposants et des visiteurs grâce au Comité d’Orientation d’Eluceo et aux Evènements « Petit déjeuner Exposants »

- En proposant des formules adaptées à tous les besoins et surtout à tous les budgets

- En imposant une charte de l’exposant intégrée au règlement du salon



POUR UNE REPONSE EFFICACE QUEL QUE SOIT VOTRE OBJECTIF !



Prospecter :

- L’allée unique du couloir des loges vous assure que 100% des visiteurs passeront devant vous. Si vous souhaitez sécuriser encore davantage votre visibilité, un module « Contact » complètera idéalement votre dispositif commercial.

- Le lecteur de badges intégré à votre prestation facilite la captation des coordonnées.

- Le fichier des visiteurs fourni après salon vous permettra un suivi global et efficace.



Fidéliser :

- Quoi de mieux que d’inviter ses meilleurs clients dans SA loge au Stade de France ? Les équipements fournis et le confort des lieux ne fixent plus de limites à votre créativité (petit déjeuner, cocktail déjeunatoire, organisation d’un atelier, présentation produit en exclusivité…).

- Et pourquoi ne pas inviter également vos plus gros prospects pour leur permettre de rencontrer vos meilleurs ambassadeurs que sont vos clients ?



Découvrir et pénétrer le marché :

- Le module « Contact » minimise votre investissement et optimise vos actions.

- La remise du fichier des visiteurs après salon vous permet de constituer une première base de données très qualitative.



Vous afficher « différemment » :

- Vous pouvez par exemple afficher vos valeurs solidaires en sponsorisant la soirée « Eluceo’lidarité » organisée au profit de l’Association Petits Princes qui réalise des rêves d’enfants et d’adolescents gravement malades.

- A la carte, vous pouvez également organiser une opération spéciale dans un espace privatif, n’hésitez-pas à nous exposer vos idées les plus folles !



Mes compétences :

Achats

Achats groupés

Automatique

Comité d'entreprise

Distribution

Distribution automatique

Economie

Économie sociale

Formation

Formation professionnelle

Jouets

Salon

Tourisme

Voyages