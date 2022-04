TADJ BACHIR

Né le 210. 08 .1966 Laghouat Algerie

Bat H15 330 log Laghouat 03000

Téléphone : 0557109877

Mail : tadj.elva@gmail.com

CHEF SECTION MAINTENANCE

FROID ET CONDITIONNEMT D'AIR

FORMATIONS

• 1986- 1987 Baccalauréat Scientifique

• 1987- 1990 technicien supérieur froid industrielle et conditionnement d'air

Institue du froid Alger bir Mourad Raise Algérie

• 1990- 1995 PEP professeur centre de formation froid industrielle

• Langues Anglais : bonnes notions technique (séjours en Angleterre)

• Français: très bonne notion – lu écrit parlé – bilingue

• Informatique Word, Excel, GMAO Interne

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

• Novembre 2014- SPE HR société de production d'électricité , Hassi R 'mel

• Septembre 1995 technicien principale d'étude /chef section maintenance en novombre2000 / cadre d'exploitation en janvier2008

• étude et réalisation des installation électrique basse tension et

• câblage circuit de commande et de puissance (automatisme des installation frigorifique)

• intervention sur les motopompe et les système hydraulique

• étude et réalisation des installation froid et climatisation

• maintenance des entrepôts frigorifique

• maintenance des chambre froid réfrigération et congélation

• maintenance et suivi des centrale de climatisation toute marque: carrier, trane, air welle

• installation et réparation des splite systeme, armoire de climatisation , casette et gainable.

• encadrement des jeunes techniciens de maintenance. En électromécanique ou conditionnement d'air.

• les Stage

• Stage mécanique .

• Etude des compresseur a piston et rotatif.

• stage en communication .

• stage HSE .

• secourisme.

• Missions : rédaction de rapports et suivi des chantier, entretiens de groupes, présentation des cahier de charge ,gestion de maintenance assistée par ordinateur

• 1990 - 1995 • professeur centre de formation froid industrielle et électromécanique.

• CFPA centre de formation professionnel matah kadour Laghouat Algerie.

CENTRES D’INTERET

• permis de conduit léger

• Sports Tennis de table, Football, Vélo

• Association Bénévolat, humanitaire





Mes compétences :

Air Conditioning

report writing

Microsoft Word

Microsoft Excel

Mechanical Training

Low Voltage

HSE training

Generators

Conduit maintenance

Air Conditioning Installation