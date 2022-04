Elvia ELVIA GROUP

ELVIA GROUP : DÈS AUJOURD'HUI, L'INGÉNIERIE DE DEMAIN

« Elvia Group est une société pluridisciplinaire créée en

Mai 2011 spécialisée dans le développement durable, la

maîtrise des risques et le développement territorial, qui a

placé l’innovation et la recherche au cœur de sa

stratégie de développement.

Elvia Group tend à répondre aux enjeux d’aujourd’hui et

de demain et regroupe 5 entités complémentaires qui

réalisent des prestations intellectuelles et le

développement de produits innovants.

Les prestations intellectuelles que nous réalisons

s’appuient sur une base réglementaire, technique et

juridique stricte et sur une réalité terrain & historique

spécifique.

Les nouvelles technologies ouvrent de nouvelles

perspectives aux études ; Intégrer et développer ses

produits est un enjeu majeur sous peine de caducité des

projets avant même leur création.

Dans ce contexte, l’approche d’Elvia Group ne fait pas

seulement référence aux nouvelles technologies, mais à

la mise en œuvre de solutions adaptées et évolutives et à

une démarche intellectuelle innovante et proactive.

Elvia Group se distingue par une approche globale et

intégratrice consistant à réunir au sein d’une démarche

intellectuelle, des profils relevant de différents domaines

afin de promouvoir des solutions techniques innovantes en

adéquation avec les objectifs de nos clients. »

L’innovation au cœur de nos prestations intellectuelles

Repenser les projets de demain est un objectif audacieux

qui nécessite une forte connaissance des technologies

innovantes et du contexte technico-réglementaire de la

prestation. En ce sens, des veilles technologiques et

réglementaires précises sont assurées par Elvia Group et

transmises aux membres.

Elvia Group intègre dans ses prestations intellectuelles la

réalisation d’outils adaptés aux technologies

d’aujourd’hui telle la mise en place d’une cartographie

interactive pour la réalisation de PLUi.

William BOURGEOIS, Directeur Général

Elvia Group

11-13 Avenue de la division Leclerc

94230 Cachan

Tél : +33 1.49.84.86.12

Fax : +33 1.49.84.85.86

Email: info@elvia-web.fr