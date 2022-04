Elvice DJOMENI KOLOKO

Diplômé de l'enseignement supérieur, je suis titulaire d'une maîtrise en gestion,option comptabilité-finance, d'une formation professionnelle des cadres et chefs comptables et d'un Diplôme d'Etude Supérieur Spécialisé en fiscalité appliquée des entreprises.Je prépare également une certification en audit et contrôle légal des comptes à l'INTEC de Paris.



Sur le plan professionnel, j'ai travaillé dans plusieurs cabinets d'expertise comptable, financiere et fiscale où j'ai respectivement occupé les postes d'Auditeur, Comptable et Chef Comptable et fiscaliste.





Aujourd'hui, je travaille comme chef de comptabilité et audit au cabinet CACFISC International et Négoce, Direction régionale du littoral.



Mes compétences :

Audit

Comptabilité

Finance

fiscalité