Bonjour ,

Je m'appelle Elvina TUISEKA j'ai 28 ans et j'habite Marseille depuis 3 ans . Actuellement je suis salariée au sein d'une association d'aide à domicile, employée en tant qu'employée de bureau , depuis septembre j'ai décidée de reprendre les études en alternance en contrat de professionnalisation pour le BTS d'assistante de gestion en pme pmi . J'ai envie de combler les lacunes en gestion d'une entreprise, je sais que ce diplôme vont me donner les compétences nécessaire pour prétendre à un poste plus important et me permettant de m'épanouir dans ce domaine .

Je possède une expérience de 4 ans en tant qu'hôtesse d'accueil/ assistante administrative, j'ai pu acquérir de nombreuses compétences dans :



- la gestion administrative :

mise à jour des dossiers personnels

suivi des absences et des congés, gestion du planning des employés

archivage et classements, utilisation des matériels bureautiques



- la gestion commerciale :

vente et conseil de produits cosmétique

relationnel avec les fournisseurs et la clientéle

gestion des stocks et livraisons

participation à l'action commerciale



- la gestion comptable :

suivi des opérations courantes en relations avec les fournisseurs et les clients

aide à la préparation des fiches de salaire des employés





- autres compétences :

accueil physique et téléphonique de la clientéle

tenu de caisse, contrôle et depôts en banque

gestion de conflits



- informatique :

microsoft office ( word , excel, power point , publisher)

outlook , internet , logiciel de comptabilité (XL programmation)



Mes compétences :

assidue

autonome

Discrète

dynamique

Rigoureuse

Sérieuse