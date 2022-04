Elvine BOURA DUMONT

Elvine, 53 ans, mariée, 2 enfants, résidant dans les Cévennes Gardoises; Assistante sociale de formation, j'ai vécu une dizaine d'années en Colombie où j'ai participé à la mise en place d'un projet de développement socio-communautaire dans la ville de Pereira;

De retour en France j'ai passé un DESS chef de projet en Développement Social Urbain; J'ai ensuite monté un module de formation spécialisée que j'ai proposé aux étudiants et travailleurs sociaux intéressés, par le biais d'organismes de formation tels IRTS ou CNFPT; En 2012, le CNFPT fait évoluer sa politique de formation continue exclusivement sur le RSA et la plupart de mes stages sont annulés, malgré le besoin évident de faire évoluer politiques sociales et les travailleurs sociaux vers plus de participation des habitants....il semble que ce ne soit pas au goût du jour.

J'ai également des compétences relatives à l'adoption puisque j'ai été représentante légale durant 5 années en Colombie d'une association française; j'anime à ce titre un Groupe d'Echanges et de Rencontres Entre Parents (GREP)à Ganges (34) pour l'association Pétales France ;

Je suis toujours très impliquée, à travers l'association Dame La Mano, dans le soutien d'actions en Colombie, notamment à Pereira avec la troupe de théâtre Paloq'sea qui est investie auprès des populations déplacées en ville par la violence; Depuis ma rencontre à Pereira avec plusieurs artistes amis impliqués dans les quartiers, je suis convaincue du bien fondé de la création artistique au service du développement social;

J'ai filmé en juin 2012 le travail des jeunes comédiens et musiciens de Paloq' sea auprès de femmes afro-descendantes avec la création de la troupe Platino Teatro;

Passionnée de littérature, notamment latino, j'ai traduis de 2008 à 2010 un livre en français d'une auteure colombienne installée à Barcelone, Angela Becerra; Il est est très difficile de trouver un éditeur en France malgré sa renommée internationale...si tuyaux ou explications, je suis preneuse...

Depuis que je suis partiellement au chômage, j'ai approfondi cette passion pour la traduction littéraire de l'espagnol vers le français.

J'ai traduit récemment un reportage argentin de 110 minutes.

Souhaitant me perfectionner et me professionnaliser dans cette branche, je vais intégrer en sept 2014 le M2 Traduction Littéraire et Edition Critique à Lyon2. Je dois faire en 2015 un stage de 3 à 6 mois en entreprise culturelle. Evidemment Maison d’édition et/ou Librairie latino me conviendrait parfaitement. je peux me déplacer pour quelques mois dans certaines villes de France (Lyon, Marseille, Perpignan, Bordeaux, Paris...)



Mes compétences :

Développement social

Expression artistique

Microsoft Expression

Traduction

Travail social