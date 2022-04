Elvir DZELADIN

Consultant certifié spécialisé l'éco-système Atlassian. Je suis en mesure de vous accompagner sur les opérations suivantes :



- Installer et configurer les produits Atlassian (JIRA Core, JIRA Sofware, JIRA Service Desk, Confluence)

- Interpréter et traduire votre cahier de charge en langage "JIRA" ou "Confluence"

- Installer et configurer les add-ons sur les plateformes ATLASSIAN à partir de la MarketPlace

- Former les utilisateurs finaux et administrateurs sur les outils Atlassian en Anglais ou Français

- Rédiger la documentation technique et/ou des guides utilisateurs en Français ou Anglais



Mes compétences :

HTML

CSS 3

Photoshop

Gestion Electronique des Données/ Workflow

EMC² Documentum

CADIC Intégrale

Joomla

Wordpress

Référencement naturel

Joie de vivre et toujours de bonne humeur

Karaoke

Arts martiaux

Formation professionnelle

Formation des utilisateurs

Communication

Bitbucket

Confluence

Méthode agile

Agile Scrum

Jira