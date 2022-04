Elvira PAVEL

Résine Tertiaire Industrie



Notre société met à la disposition de nos clients une multitude de systèmes de revêtement à base de résine, que nous recommandons en fonction de la destination de l'état et des supports neufs ou à rénover.



Revêtement résine époxyde



Recommandé pour :

les ateliers de garage, les imprimeries, les entrepôts, les magasins de bricolage, les magasins de sport, surfaces commerciales, espaces de production dans l'industrie de transformation des métaux, l'industrie chimique et alimentaire, les lieux de stockage pour les déchets chimiques, entrepôts pharmaceutiques, etc.





Revêtement de sol polyuréthane



Recommandé pour :

des espaces tels que les salles d'exposition, les foyers, les salles de jeu et de classe, les salles de réunion, les hôpitaux, les établissements pénitentiaires, les espaces publics dans les bâtiments publics, chambres froides, galeries, vestiaires, etc.





Tapis gravier décoratif / moquette de pierre



Recommandé pour :

showroom, salles d'exposition, bureaux, magasins, halls d'entrée, habitations, espaces résidentielles, espaces publics, etc





Gravier de marbre



Recommandé pour :

applications extérieures comme les terrasses, les plages de piscine.. etc





Mortier à base de résine époxyde



Recommandé pour :

l'industrie alimentaire, l'industrie des boissons et l'industrie chimique, transformation des métaux et enceintes humides telles que les cuisines d'entreprises, les lieux de lavage et les espaces sanitaires.





Scellant pour béton



Recommandé pour :

surfaces avec charges mécaniques légères





NOS SERVICES:



- nous accompagnons les projets en commençant par l’étude faite avec les cabinets d’économistes de la construction, l’aide à l’établissement d’une enveloppe de prix, délais de chantiers, produits utilisées.. et prenons en charge l'ensemble du processus, ainsi que le service après-vente et la certification éventuelle.



- en faisant ensemble l'inventaire de tous les critères déterminants nous nous engageons auprès de nos clients à leur fournir une solution technologique de revêtement de sol adapté à son activité (trafic léger, trafic lourd, charges liquides, chimiques et mécaniques importantes..) ce qui au final, lui confère un caractère de durabilité important.



- l'avantage des systèmes de revêtement coulés ou talochés, est d'être un revêtement sans couture (plinthes remontés), très esthétique. (au besoin, adaptables à la norme HACCP)



- résistants à l'usure, robustes, les revêtements de sol à base de résine nécessitent peu d'entretien et sont facilement nettoyables.



- la main d'œuvre qualifié, formé durant plusieurs années avec une expérience sur différents chantiers et une forte connaissance des produits appliqués (plus de 300 000m² à l'année) offre la garantie de pose en respectant la technicité.



- forte productivité, délais brefs des chantiers.





