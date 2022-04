Elvire BOURGEAULT

J'ai une bonne connaissance des secteurs des médias, de l'IT et du culturel. Mon expérience professionnelle s'est développée dans un environnement grands groupes, mais aussi au sein de PME et de Start up. Ces différentes approches culturelles sont autant d'ouvertures pour asseoir mes futures fonctions. J'ai également un fort intérêt pour les problématiques de rapprochement de culture organisationnelle, de conduite du changement centrée sur un management bienveillant de l'humain.



Mes compétences :

Ressources humaines

Management

Communication RH

Audit RH

Conseil RH

Gestion des talents

Formation

Négociations sociales

Recrutement

Conduite du changement

Business partner