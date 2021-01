Elvire DEL FONDO

A compter du 1er Septembre, retrouvez nos offres, mettez à jour votre dossier et communiquez avec nous grâce à notre nouvelle interface!



Rendez vous sur le lien:

https://audigny.softy.pro





Notre Equipe a repensé sa page Contact pour audigny consulting et audigny formation rien que pour vous. Retrouvez tous les détails sur http://www.audigny.net/.



Depuis maintenant 15 ans, l’équipe d’audigny accompagne les professionnels du secteur des industries graphiques avec plus de 500 clients qui nous ont fait confiance.



- Notre métier est la gestion des Ressources Humaines.

- Notre activité est d’accompagner au changement, que ce soit pour le développement d’une entreprise ou pour l’évolution d’une carrière.



Le champ d’expertise de notre équipe recouvre l’ensemble des savoirs nécessaires dans le secteur des industries graphiques : les membres de notre équipe sont experts dans leurs domaines et disposent tous d’une longue expérience professionnelle et de solides références en entreprise.

Ils font preuve de disponibilité et parlent le même langage métier que nos clients.



Pour mieux répondre aux clients avec plus d’efficacité et d’attention, le cabinet audigny est composé de deux entités distinctes :



- audigny consulting :

Le cabinet de Conseils & Recrutement, dédié à l’univers des industries graphiques et aux métiers du document, apporte à ses clients un point de vue extérieur objectif. Il garantit ses résultats grâce à une méthode rigoureuse, fiable, opérationnelle et sur-mesure.



- audigny formation :

L’organisme de formation spécialisé dans les industries graphiques a pour conviction que la formation professionnelle se trouve au carrefour d’intérêts et d’enjeux communs à l’entreprise et au salarié. Consultez le catalogue complet de formations spécifiques au secteur et nos cursus professionnalisant. La conception d’actions de formations peut se faire sur mesure pour mieux répondre à vos attentes.



Visitez notre site et n'hésitez pas à nous contacter :

- par mail à contact@audigny.net,

- ou par téléphone au 01 43 97 07 78.



Mes compétences :

formation

GED

Communication

Imprimerie

GPEC

Recrutement

Développement commercial

Développement Ressources humaines