Titulaire d'un Master 2 en management des ressources humaines et après trois années en alternance dans différentes filières de ce métier ; j'ai l'opportunité d'avoir pu acquérir et développer de solides compétences.



Je suis aujourd'hui Chef de Projet Recrutement chez RH Performances, cabinet de conseil en Ressources Humaines à Marcq en Baroeul.



Mes missions (non exhaustives) consistent principalement à :

- Comprendre les besoins de nos différents clients (domaines d'activités très variés),

- Engager des recherches en cohérence avec ces derniers,

- Mettre en oeuvre les différentes actions de sourcing nécessaires (identification, chasse de tête...),

- Procéder aux entretiens téléphoniques des différents candidats,

- Suivre les différentes missions avec les différents clients et intégration des candidats.



Bonne visite sur ce profil!



Elvire DINGA-MBOMI

07.68.98.20.46