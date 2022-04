Elvire GBEMENOU

Juriste de formation et Assistante administrative, actuellement,je suis en poste dans un Projet de Santé maternelle, néonatale, infantile et de reproduction mis en œuvre par une ONG Internationale et financé par un bailleur. Mariée et mère d'enfants. J'ai fait des études en assistanat et en Droit des Affaires et Carrières Judiciaires. Auparavant, j'ai fais quelques stages à l'Agence Afrique Communication, au Bureau d'Etudes Béraca Conseil (BTP, Ingénierie), sur le Projet des activités Economiques des Femmes dans l'Ouémé. J'ai travaillé également quelques années sur le Projet de Lutte contre les végétaux Aquatiques Proliférants, et dans une Société d'Assurance en tant qu'Assistante de Direction



