Elvire Serges MANDIO

Je suis titulaire d'un MASTER en Génie Mécanique obtenu à l'ENSET de Douala-Cameroun - d'une LICENCE TECHNOLOGIQUE et d'un DUT en Génie Mécanique et Productique obtenu a l'IUT de Douala-Cameroun . Je dispose également des connaissances en Dimensionnement Industrielle , en Dessin Assiste par Ordinateur 2D & 3D avec une parfaite connaissance sur les les Machines a Commandes Numériques puis Industrielles et sur les Moteurs électromécaniques .

j'ai travaillé comme Project Coordinator à I-Engineering Et en suite j'ai été intégré le Département Technique e IHS.