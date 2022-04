Elvis ABOGHE

Huit ans d'expérience dans la visite médicale: cinq ans à GLAXOSMITHKLINE de 2010 à 2015,

Du 04 janvier 2016 au 30 Mai 2017 visiteur médical cardiométabolique à Sanofi Aventis; de juin 2017 à Mars 2018 visiteur médical cardiométabolique à Novartis. Et depuis Avril responsable de l'agence de promotion des produits pharmaceutiques Univers Pharma.

Bonne connaissance du marché pharmaceutique gabonais. capacité de gérer des équipes et facilité d'intégration. esprit créatif et d'analyse et la recherche sens de l'excellence sont mes maitres mots. je suis ouvert à tout entretien.



Mes compétences :

marketing des produits pharmaceutiques

capacité d'adaptaion dans le travail

Gestion de la force de vente et de la clientele