Elvis AHISSOU

Je suis titulaire d'un bachelor en procédés de production, d'expertise et d'analyse mention ingénierie agro-alimentaire et chimique. Je suis à la recherche d'une première expérience en entreprise (CDD). Je suis suis aussi disponible pour un stage professionnel en vue de me perfectionner et d'apprendre de nouvelles choses.



Mes compétences :

Technologie du lait et produits laitiers

Technologie du sucre

Technologie de l'eau et des boissons

Technologie des produits carnés.

Technologie des savons

Bonnes pratiques de production, HACCP

Technique d'analyse physico-chimiques des aliments