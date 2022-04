Elvis COUANNET

Après un cursus scolaire "cinéma-audiovisuel" plus que favorable, je me suis dirigé tout naturellement vers le montage. Durant de nombreuses années, j'ai exercé en tant que Monteur Truquiste (Avid/FCP et After Effects principalement) dans le documentaire, l'évènementiel, le clip culinaire... avec sérieux, minutie et compétences. J'ai adoré mon métier et l'exerçais avec professionnalisme.

Pourtant, pendant ces années, un manque m'est apparu. Ma profession ne me comble pas totalement.

Ce n'est pas les histoires des autres que je veux raconter mais les miennes.

C'est pourquoi j'exerce désormais en tant que scénariste/réalisateur (l'image en mouvement est pour moi l'un des plus beaux moyens d'expressions).

J'écris beaucoup :

- du court, du moyen et du long.

- drames et comédies dramatiques, fondamentalement.

L'originalité est de rigueur (pas toujours très simple) mais j'aime aussi emprunter des citations ou faire des références à des œuvres de nos pères (provenant de différents domaines artistiques et culturels).

J'aime la direction d'acteurs, l'un des plus savoureux moment lors d'un tournage, le travail en équipe, tout comme le travail de l'image, en ce qui me concerne.

En tant qu'ancien Monteur, j'attribue obligatoirement un temps bien particulier à cette troisième écriture du récit.

Et le plus grand bonheur reste la réaction du public à la découverte du film. Lui ne triche pas, je ne tricherai pas avec lui, et cela dès le début de l'écriture. C'est pourquoi j'aime m'abandonner, rester consciencieux, et me donner sans faille, entièrement à la page blanche pour me consacrer à une écriture sans défaut au scénario.



EN ATTENDANT DE COLLABORER ENSEMBLE...

N'HESITEZ PAS A ME CONTACTER POUR DE NOUVELLES AVENTURES.



Mon site web :Array

Mon adresse mail : kinghellvice@aim.com



Mes compétences :

Ecriture

Scénario

Réalisation de films

Direction artistique

Littérature

Arts et culture

Rédaction