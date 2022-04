Je me nomme KOUNG ELVIS DANIEL; je titulaire d'un B.E.P.C d'un PROBATOIRE de BTMA et d'un BTMA. j'ai fait six mois dans un GARAGE et j'ai fait un stage en SECOURISME. j'aime la musique, la culture, les arts martiaux, les balades, et la lecture. je brave et travailleur vous n'en serez pas déçu de la qualité du rendement. mon pseudonyme est le BIOS ou LA TCHECK LIST



Mes compétences :

Secrétariat

Mécanique générale

Attestation de Formation aux Premiers Secours