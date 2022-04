Elvis DJANDA MBIATAT

FORMATION PROFESSIONNELLE

Janvier 2012 : recyclage dans le domaine de formation de Chef d’Equipe en élagage, abattage arbre et entretien des emprises des lignes électriques moyennes et basses tensions à Ombé (centre de développement de ressource humaine AES-SONEL).



Avril 2010 : Formation pour travaux de sauvetage en hauteur option élagage, abattage arbre et secourisme à ACROBAT (centre de formation pour travaux sur cordes et milieux confinés).



Février 2010 : Formation des formateurs pour travaux de sauvetage en hauteur et secourisme dans les cas des travaux électriques moyennes et basses tensions, élagage et abattage arbre dans ou hors corridor des lignes électriques à Ombé (centre de développement de ressource humaine AES-SONEL).



Mars 2009 : Formation pour habilitation de Chef d’Equipe élagage, abattage arbre et entretien des emprises des lignes électriques moyennes et basses tensions à Ombé (centre de développement de ressource humaine AES-SONEL).



Décembre 2007 : Formation pour habilitation de chargé des travaux pour construction, entretien et dépannage de lignes électriques moyennes et basses tensions perturbées ou endommagées à Ombé (centre de développement de ressource humaine AES-SONEL).



2005 – 2006 : Stage de perfectionnement en maintenance électrotechnique et électromécanique à la SEMELEC (sous-traitant AES –SO NEL)









EXPERIENCES PROFESSIONNELLES :



2010 à nos jours : pratique le sauvetage en hauteur et le secourisme lors d’un accident ou incident pendant les travaux de construction, entretien et dépannage de lignes électriques moyennes et basses tensions perturbées ou endommagées et élagage et abattage arbre dans ou hors corridor des lignes électriques dans les régions l’ouest et le nord-ouest.



2010 à nos jours : assure le programme de formation sur les techniques de sauvetage en hauteur, procédure de secours, connaissance des risques, inspection du matériel, installation et mise en place du matériel de secours aux techniciens qui réalisent ces travaux dans les entreprises challenge service et celles qui sollicitent mes services.



2009 à nos jours : assure la direction des travaux d’élagage, abattage arbre et entretien des emprises des lignes électriques moyennes et basses tensions dans les régions du Cameroun



2008 à octobre 2011 : chargé de la direction de l’agence de Bafoussam (direction générale) de l’entreprise challenge service sarl et ayant à sa charge une cinquantaine de personnes actives assurant les travaux électriques moyennes et basses tensions, élagage, abattage arbre et entretien des emprises dans ou hors corridor des lignes électriques.

Gere les relations de partenariat challenge service-AES sonel- les MINEE-et autre partenaires potentiels.

Assure les liaisons entre les différentes filiales de l’entreprise challenge service sarl à savoir Bafoussam, Bamenda et Ebolawa.



2007 à nos jours : assure la direction des travaux de construction, entretien et dépannage de lignes électriques moyennes et basses tensions perturbées ou endommagées dans les régions de l’ouest et nord-ouest.



2005 – 2006 : Electricien assurant la maintenance électrotechnique et électromécanique à la SEMELEC (sous-traitant AES –SO NEL) à la maison ETE-CAM S.A.



9 au 26 novembre 2004 : électricien à SUPERDOLL Cameroun



2003 à octobre 2004 : Electricien à la maison ETE-CAM S.A



REALISATION

Octobre 2011 à janvier 2012 : construction d’un réseau MT/BT monophasé de 7km dans le département du ndé, de bantoum 1à bitchoua 1



2010 : études, soumission et construction des lignes monophasées pour l’alimentation des antennes orange de tougang 2 à Bafoussam, de nkong-zem par Dschang et de Bâna pas bafang dans l’Ouest Cameroun.



Mes compétences :

Electricité

Électrotechnique