Bonjour les visiteurs

Ici ces AHOSSIN Elvis Franck Modeste: Manager du club des leaders le plus grunand club des jeunes étudiants et artisans. nous sommes situé à calavi au229 96 85 12 97; nous offrons au chef d'entreprise des personels dans n'importe quel domaine et forme tous les membres à la vie courante.

Nous avions aussi une Cooperative qui fait de la culture Hydoponique contactez nous au 95799474