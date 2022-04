Elvis KONGI-ISAKO

Bonjour

Je me nome kongi-isako elvis un jeune dynamique qui aime bien sont travail personne multitâche de préparateur de commandes et manutention je suis disponible pour répondre à tous vos critères de recherche et consultez les tâches qu'ont été confiée je souhaite maintenant renforcé vôtre service logistique pour élargir le champ des marchandises choix et traitement rapide des commandes suivi des marchandises tenue des registres à jour mise en place et déplacements de palettes en accord avec les règles de sécurité garde le lieux de travail propre avec un bon esprit d'équipe bonne gestion du temps de travail disponibles jour et nuits.



Mes compétences :

Chargement et déchargement des marchandises des ma

Forklift Trucks