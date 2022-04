Elvis KOUDZODZI

Je m" appel Evils animateur d'un association touristique de mon pays .

L'association exerce plusieurs activités touristiques : visite guidée dans toutes les villes historiques du Togo du Nord au Sud et, à la visite des fétiches vaudous, rencontre avec les féticheurs de vaudou. L'association organise également des visites guidées dans les différents sites dans toutes les régions du Togo et vers les mares aux hippopotames et aux crocodiles. L'association. Et met un bus climatiser la disposition des visiteurs considérant comme les partenaires de l’Association.

Les membres de l'Association des jeunes promoteurs du tourisme au Togo. Et organisent des soirées socioculturelles. Et organise les cours de vacances et d’autres activités traditionnelles.