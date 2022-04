Elvis LAUNAY

Depuis juin 2019, je suis superviseur logistique dans l'entreprise SNOP, sous-traitant automobile rang 1, usine située à Gacé, dans l'Orne.



Ma formation est axée sur la vie économique des entreprises : gestion, commerce, économie, logistique, marketing, stratégie. Elle m a amené à découvrir divers secteurs : Ventes/Agroalimentaire, Gestion de stock/Agroalimentaire à l étranger, Gestion de production/Industrie, Direction/Restauration, Approvisionnement/Grande Distribution, Communication/Télécoms, Logistique/Industrie Automobile - Électronique B2B.



Cela me permet d avoir une vision globale, et non cloisonnée, d une entreprise en terme de communication interne, d interaction des services, de gestion des relations (fournisseur-usine-client), de contraintes liées aux moyens économiques (coût, rentabilité) et humains (management, formation)



Mes compétences :

Gestion

Approvisionnement

Logistique

ERP

Gestion de la production

Management