Je suis Économiste de formation. Diplômé d'Etudes Approfondies et Chercheur Doctorant en Economie et Développement. DEA depuis 2017 a l’université Catholique du Congo(UCC). Statisticien. Enseignant Formateur et Encadreur. Je suis Écrivain avec un bon nombre d'ouvrages parlant de l’économie de la RDC. Comptable et Analyste Financier et Economique.