.

Je suis de nationalité burundaise natif de la province Bujumbura rural en commune Nyabiraba, ressortissant de l'université du Burundi/ISA, département de Génie Rural Eaux et Forêts (Ir industriel en Génie Rural Eaux et Forêts), âgé de 28 ans, célibataire. Actuellement sans emploi.



Mes compétences :

Gestion des périmètres aménagés

Aménagement des marais et des bassins versants

Accompagnement des UM regroupés en coopératives