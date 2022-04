Elvis NGOULA

NGOULA WAMBA Elvis



je suis titulaire d'un Master I Réseau et Télécommunication; d’une Licence en Ingénierie des réseaux et télécommunications (LIRT) session de Septembre 2010; Bien avant, d’un Diplôme Universitaire de Technologie session de Septembre 2007 dans le même domaine à l’IUT FOTSO Victor de Bandjoun. J'ai eu à débuter une formation CISCO ou je suis titulaire d'un CCNA 1 actuellement (en cours).

Outre ces diplômes, j’ai effectué maints stages et j’ai travaillé à TELECAM, société de Télécommunication située à Yaoundé pendant la période 2008-2010. Ces moments d’expériences m’ont permis de réaliser bon nombre de projets tels :



• Chef d’équipe dans le projet de Mise à Niveau du réseau Téléphonique commuté de la Présidence

• Configuration des équipements de Multiplexage/brassage FM12 du Réseau de télécommunication de CAMRAIL (21 Stations) du Centre à l’EST.

• Installation de la Fibre optique (Camtel Backbone Fiber Optic)

• Installation des réseaux informatiques locaux filaires comme sans fil, l’administration, la maintenance et l’enseignement de l’informatique

Très dynamique et innovateur, je recherche et partage la connaissance, je m'adapte aux objectifs visés et aux conditions indépendamment du lieu.







Mes compétences :

Administrateur réseaux

Fibre optique

Informatique

installation

Installation de réseau

Optique

Réseaux informatique

Routeur

Soudure

Téléphonie

Téléphonie fixe