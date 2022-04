Elvis Parker HOMB

Jeune cadre commercial dans une société pétrolière en pleine expansion,je remplis les fonctions de commercial,juriste,conseiller technico-commercial,superviseur réseau.

Le cumul de ces fonctions et les taches sensibles qui me sont confiées accroissent rapidement mon expérience du travail et mes capacités managériales dans le secteur pétrolier aval.En effet,j'ai eu la chance de participer à l'élaboration et à la mise en oeuvre des grandes décisions qui font de notre entreprise,un acteur majeur dans la distribution des produits pétroliers.

Doté d'un réseau relationnel et d'un portefeuille client tres large,je peux impulser une dynamique particulière dans le développement d'une structure.

J'aime les défis et les challenges,je ne recule jamais devant l'adversité.Je suis quelqu'un de très ambitieux,capable de mettre sa fougue et sa détermination en avant pour l'évolution de mon entreprise.



Mes compétences :

Perfectionniste

Rigoureux

Dynamique