Elvis Renove EDOU MBIE

Ré: l'efficacité énergétique Expert



Je suis détenteurs d`un diplôme d'études supérieures en génie Instrumentation &Maintenance des Systèmes (gestion du pétrole et du gaz) avec des expériences dans des entreprises de secteurs énergétiques. Dans ma position récente en Ingénieur d` Energies Renouvelables (étudiants) de l'Université des Mines affiliée a l'Institut de technologie ( Yeshua technologie), je suis impliqué dans la production d'énergie au moyen des ressources naturelles et le maintien de sources d'énergie, y compris: les biocarburants, hydraulique, éolienne et solaire des systèmes d'alimentation. En tant qu'ingénieur d'énergie renouvelable, la conception et le choix des équipements, la réalisation d'études des énergies, et de l'inspection du site et la gestion de production d'énergie renouvelable dans les systèmes d'alimentation existant ont un aspect majeur dans ma routine de travail.

Je possède des compétences techniques et informatiques impeccables avec des connaissances avancées dans les données de l'énergie pour la représentation graphique.

Mon attention aux détails, et a la résolution des problèmes compétents font en sorte que chaque projet pour moi, se fait avec précision et à la norme la plus élevée possible. Mes compétences en communication verbale avec les membres de mon équipe est une attitude positive.



Je me réjouis de l'occasion de discuter avec vous ma demande, et comment je peux contribuer de manière significative à la réussite continue de votre entreprise digne de confiance.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel